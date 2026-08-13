Preço de Vanguard Total World xStock (VTX)
O preço ao vivo de Vanguard Total World xStock (VTX) hoje é $ 162.03, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VTX para USD é de $ 162.03 por VTX.
Vanguard Total World xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,000,219, com um fornecimento em circulação de 12.35K VTX. Nas últimas 24 horas, VTX foi negociado entre $ 161.34 (mínimo) e $ 162.05 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 539.35, enquanto a mínima histórica foi de $ 44.94.
No desempenho de curto prazo, VTX movimentou-se -- na última hora e -0.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.55K.
A capitalização de mercado atual de Vanguard Total World xStock é $ 2.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.55K. A oferta em circulação de VTX é 12.35K, com um fornecimento total de 671268.6072760525. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 108.76M.
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+0.42%
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Vanguard Total World xStock em USD foi de $ +0.68334.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Vanguard Total World xStock em USD foi de $ +386.7502333530.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Vanguard Total World xStock em USD foi de $ +9.1100719380.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Vanguard Total World xStock em USD foi de --.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ +0.68334
|+0.42%
|30 dias
|$ +386.7502333530
|+238.69%
|60 dias
|$ +9.1100719380
|+5.62%
|90 dias
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Em 2040, o preço de Vanguard Total World xStock pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de mercado de Vanguard Total World xStock?
Vanguard Total World xStock está avaliado em R$812.0022744412161000, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.
Quantos detentores únicos possui VTX?
Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de VTX. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.
Quão ativo está Vanguard Total World xStock em sua blockchain nativa?
Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.
Qual é a oferta circulante total de VTX?
A oferta circulante é de 12345.02107343915, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.
Qual é o volume de 24 horas de Vanguard Total World xStock?
Vanguard Total World xStock gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.
Como se comporta VTX em relação aos concorrentes da Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem?
Comparado a outros ativos no segmento Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, o impulso de VTX é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
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