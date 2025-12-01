Preço de ValleyDAO hoje

O preço ao vivo de ValleyDAO (GROW) hoje é $ 0.256061, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GROW para USD é de $ 0.256061 por GROW.

ValleyDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,846,060, com um fornecimento em circulação de 11.11M GROW. Nas últimas 24 horas, GROW foi negociado entre $ 0.248856 (mínimo) e $ 0.259185 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.42, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.152417.

No desempenho de curto prazo, GROW movimentou-se +0.17% na última hora e +3.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ValleyDAO (GROW)

Capitalização de mercado $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Fornecimento Circulante 11.11M 11.11M 11.11M Fornecimento total 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

A capitalização de mercado atual de ValleyDAO é $ 2.85M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GROW é 11.11M, com um fornecimento total de 30050000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.70M.