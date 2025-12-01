Preço de Valentine Grok Companion hoje

O preço ao vivo de Valentine Grok Companion (VALENTINE) hoje é --, com uma variação de 8.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VALENTINE para USD é de -- por VALENTINE.

Valentine Grok Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 133,885, com um fornecimento em circulação de 999.79M VALENTINE. Nas últimas 24 horas, VALENTINE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01498443, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VALENTINE movimentou-se +3.93% na última hora e -1.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Valentine Grok Companion (VALENTINE)

Capitalização de mercado $ 133.89K$ 133.89K $ 133.89K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 133.89K$ 133.89K $ 133.89K Fornecimento Circulante 999.79M 999.79M 999.79M Fornecimento total 999,785,549.193399 999,785,549.193399 999,785,549.193399

A capitalização de mercado atual de Valentine Grok Companion é $ 133.89K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VALENTINE é 999.79M, com um fornecimento total de 999785549.193399. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 133.89K.