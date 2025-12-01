Preço de VALA CAPITAL MARKETS hoje

O preço ao vivo de VALA CAPITAL MARKETS (VCM) hoje é $ 0.00003217, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VCM para USD é de $ 0.00003217 por VCM.

VALA CAPITAL MARKETS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 257,012, com um fornecimento em circulação de 8.00B VCM. Nas últimas 24 horas, VCM foi negociado entre $ 0.00003213 (mínimo) e $ 0.00003586 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00055171, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002849.

No desempenho de curto prazo, VCM movimentou-se -1.51% na última hora e +3.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VALA CAPITAL MARKETS (VCM)

Capitalização de mercado $ 257.01K$ 257.01K $ 257.01K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 257.01K$ 257.01K $ 257.01K Fornecimento Circulante 8.00B 8.00B 8.00B Fornecimento total 7,999,780,338.719319 7,999,780,338.719319 7,999,780,338.719319

