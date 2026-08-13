Preço de V1 Punk Strategic Reserve hoje

O preço ao vivo de V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUNKSR para USD é de $ 0 por PUNKSR.

V1 Punk Strategic Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,868, com um fornecimento em circulação de 610.85M PUNKSR. Nas últimas 24 horas, PUNKSR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUNKSR movimentou-se -- na última hora e +0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.19.

Informações de mercado de V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Capitalização de mercado $ 170.87K$ 170.87K $ 170.87K Volume (24h) $ 34.19$ 34.19 $ 34.19 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 266.74K$ 266.74K $ 266.74K Fornecimento Circulante 610.85M 610.85M 610.85M Fornecimento total 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

A capitalização de mercado atual de V1 Punk Strategic Reserve é $ 170.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.19. A oferta em circulação de PUNKSR é 610.85M, com um fornecimento total de 953589731.5049181. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 266.74K.