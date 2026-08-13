Preço de Utility Coin hoje

O preço ao vivo de Utility Coin (UTILITY) hoje é $ 0, com uma variação de 3.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UTILITY para USD é de $ 0 por UTILITY.

Utility Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,137.52, com um fornecimento em circulação de 999.95M UTILITY. Nas últimas 24 horas, UTILITY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UTILITY movimentou-se -- na última hora e -2.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Utility Coin (UTILITY)

Capitalização de mercado $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.14K$ 9.14K $ 9.14K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,952,914.366784 999,952,914.366784 999,952,914.366784

A capitalização de mercado atual de Utility Coin é $ 9.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UTILITY é 999.95M, com um fornecimento total de 999952914.366784. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.14K.