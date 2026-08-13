Preço de Usual EUR hoje

O preço ao vivo de Usual EUR (EUR0) hoje é $ 1.15, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EUR0 para USD é de $ 1.15 por EUR0.

Usual EUR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 220,719, com um fornecimento em circulação de 191.26K EUR0. Nas últimas 24 horas, EUR0 foi negociado entre $ 1.15 (mínimo) e $ 1.15 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.13.

No desempenho de curto prazo, EUR0 movimentou-se +0.02% na última hora e +0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.23K.

Informações de mercado de Usual EUR (EUR0)

Capitalização de mercado $ 220.72K$ 220.72K $ 220.72K Volume (24h) $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 220.72K$ 220.72K $ 220.72K Fornecimento Circulante 191.26K 191.26K 191.26K Fornecimento total 191,256.9634691582 191,256.9634691582 191,256.9634691582

A capitalização de mercado atual de Usual EUR é $ 220.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.23K. A oferta em circulação de EUR0 é 191.26K, com um fornecimento total de 191256.9634691582. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 220.72K.