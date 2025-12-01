Preço de USEFUL COIN hoje

O preço ao vivo de USEFUL COIN (USEFUL) hoje é --, com uma variação de 4.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USEFUL para USD é de -- por USEFUL.

USEFUL COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,420, com um fornecimento em circulação de 999.69M USEFUL. Nas últimas 24 horas, USEFUL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00392976, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USEFUL movimentou-se -1.75% na última hora e -3.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USEFUL COIN (USEFUL)

Capitalização de mercado $ 74.42K$ 74.42K $ 74.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.42K$ 74.42K $ 74.42K Fornecimento Circulante 999.69M 999.69M 999.69M Fornecimento total 999,694,423.295202 999,694,423.295202 999,694,423.295202

