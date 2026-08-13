Preço de USDKG hoje

O preço ao vivo de USDKG (USDKG) hoje é $ 0.999946, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDKG para USD é de $ 0.999946 por USDKG.

USDKG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,997,300, com um fornecimento em circulação de 50.00M USDKG. Nas últimas 24 horas, USDKG foi negociado entre $ 0.999816 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.021, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.992226.

No desempenho de curto prazo, USDKG movimentou-se +0.00% na última hora e -0.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.65K.

Informações de mercado de USDKG (USDKG)

Capitalização de mercado $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M Volume (24h) $ 2.65K$ 2.65K $ 2.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 50.00M$ 50.00M $ 50.00M Fornecimento Circulante 50.00M 50.00M 50.00M Fornecimento total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

A capitalização de mercado atual de USDKG é $ 50.00M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.65K. A oferta em circulação de USDKG é 50.00M, com um fornecimento total de 50000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 50.00M.