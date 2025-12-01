Preço de USD CoinVertible hoje

O preço ao vivo de USD CoinVertible (USDCV) hoje é $ 0.999802, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDCV para USD é de $ 0.999802 por USDCV.

USD CoinVertible ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,180,189, com um fornecimento em circulação de 6.18M USDCV. Nas últimas 24 horas, USDCV foi negociado entre $ 0.998721 (mínimo) e $ 1.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.13, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.978779.

No desempenho de curto prazo, USDCV movimentou-se -0.00% na última hora e -0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de USD CoinVertible (USDCV)

Capitalização de mercado $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.18M$ 6.18M $ 6.18M Fornecimento Circulante 6.18M 6.18M 6.18M Fornecimento total 6,181,300.0 6,181,300.0 6,181,300.0

A capitalização de mercado atual de USD CoinVertible é $ 6.18M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDCV é 6.18M, com um fornecimento total de 6181300.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.18M.