Qual é o preço em tempo real de UranoToken hoje?

O preço atual de UranoToken está em R$0.29465213681445252000, com uma variação de 2.00% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para URANO?

URANO foi negociado entre R$0.28826256142771827000 e R$0.2948225254914321000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade UranoToken está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica URANO está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que URANO está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para UranoToken?

Com uma capitalização de mercado de R$15609692.57833836579000, UranoToken ocupa a posição #1889, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial URANO tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como UranoToken se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.30026995172310279000, enquanto o ATL é de R$0.2682619376093211000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de URANO?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (52978735.70191229 tokens), o desempenho da categoria dentro de Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),RWA Protocol e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.