Preço de Upscreener hoje

O preço ao vivo de Upscreener (UPS) hoje é $ 0.01613849, com uma variação de 7.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPS para USD é de $ 0.01613849 por UPS.

Upscreener ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,780, com um fornecimento em circulação de 4.20M UPS. Nas últimas 24 horas, UPS foi negociado entre $ 0.01709295 (mínimo) e $ 0.01809285 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.185291, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01188968.

No desempenho de curto prazo, UPS movimentou-se -5.99% na última hora e -22.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.34K.

Informações de mercado de Upscreener (UPS)

Capitalização de mercado $ 67.78K$ 67.78K $ 67.78K Volume (24h) $ 2.34K$ 2.34K $ 2.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.92K$ 83.92K $ 83.92K Fornecimento Circulante 4.20M 4.20M 4.20M Fornecimento total 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382 5,199,999.949999382

A capitalização de mercado atual de Upscreener é $ 67.78K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.34K. A oferta em circulação de UPS é 4.20M, com um fornecimento total de 5199999.949999382. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 83.92K.