Preço de Upheaval Finance hoje

O preço ao vivo de Upheaval Finance (UPHL) hoje é $ 0.00189223, com uma variação de 13.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPHL para USD é de $ 0.00189223 por UPHL.

Upheaval Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,454, com um fornecimento em circulação de 60.48M UPHL. Nas últimas 24 horas, UPHL foi negociado entre $ 0.00160052 (mínimo) e $ 0.00218521 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04077558, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00075885.

No desempenho de curto prazo, UPHL movimentou-se -0.81% na última hora e -11.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Upheaval Finance (UPHL)

Capitalização de mercado $ 114.45K$ 114.45K $ 114.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Fornecimento Circulante 60.48M 60.48M 60.48M Fornecimento total 918,713,330.502261 918,713,330.502261 918,713,330.502261

A capitalização de mercado atual de Upheaval Finance é $ 114.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UPHL é 60.48M, com um fornecimento total de 918713330.502261. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.74M.