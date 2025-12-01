Preço de UP AND TO THE RIGHT hoje

O preço ao vivo de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) hoje é $ 0.00001089, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UPRIGHT para USD é de $ 0.00001089 por UPRIGHT.

UP AND TO THE RIGHT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,875.67, com um fornecimento em circulação de 998.64M UPRIGHT. Nas últimas 24 horas, UPRIGHT foi negociado entre $ 0.00001089 (mínimo) e $ 0.00001089 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00091443, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001089.

No desempenho de curto prazo, UPRIGHT movimentou-se -- na última hora e -0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Capitalização de mercado $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.88K$ 10.88K $ 10.88K Fornecimento Circulante 998.64M 998.64M 998.64M Fornecimento total 998,637,521.272025 998,637,521.272025 998,637,521.272025

