Preço de Unstable Tether hoje

O preço ao vivo de Unstable Tether (USDUT) hoje é $ 0, com uma variação de 5.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDUT para USD é de $ 0 por USDUT.

Unstable Tether ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 30,154, com um fornecimento em circulação de 999.54M USDUT. Nas últimas 24 horas, USDUT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0056924, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USDUT movimentou-se +0.24% na última hora e -2.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unstable Tether (USDUT)

Capitalização de mercado $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K Fornecimento Circulante 999.54M 999.54M 999.54M Fornecimento total 999,538,027.806721 999,538,027.806721 999,538,027.806721

A capitalização de mercado atual de Unstable Tether é $ 30.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de USDUT é 999.54M, com um fornecimento total de 999538027.806721. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.15K.