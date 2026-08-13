Preço de UNIVERSE hoje

O preço ao vivo de UNIVERSE (UNIVERSE) hoje é $ 0, com uma variação de 5.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNIVERSE para USD é de $ 0 por UNIVERSE.

UNIVERSE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,500,485, com um fornecimento em circulação de 4.90B UNIVERSE. Nas últimas 24 horas, UNIVERSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNIVERSE movimentou-se -- na última hora e -5.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 19.99K.

Informações de mercado de UNIVERSE (UNIVERSE)

Capitalização de mercado $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Volume (24h) $ 19.99K$ 19.99K $ 19.99K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M Fornecimento Circulante 4.90B 4.90B 4.90B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UNIVERSE é $ 2.50M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 19.99K. A oferta em circulação de UNIVERSE é 4.90B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.10M.