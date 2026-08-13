Preço de Universal High Income hoje

O preço ao vivo de Universal High Income (INCOME) hoje é $ 0, com uma variação de 2.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INCOME para USD é de $ 0 por INCOME.

Universal High Income ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,988, com um fornecimento em circulação de 667.97M INCOME. Nas últimas 24 horas, INCOME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, INCOME movimentou-se -1.61% na última hora e +23.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Universal High Income (INCOME)

Capitalização de mercado $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Fornecimento Circulante 667.97M 667.97M 667.97M Fornecimento total 667,967,982.968222 667,967,982.968222 667,967,982.968222

A capitalização de mercado atual de Universal High Income é $ 49.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de INCOME é 667.97M, com um fornecimento total de 667967982.968222. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.99K.