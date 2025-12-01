Preço de UnitedHealth xStock hoje

O preço ao vivo de UnitedHealth xStock (UNHX) hoje é $ 341.4, com uma variação de 3.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNHX para USD é de $ 341.4 por UNHX.

UnitedHealth xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 549,364, com um fornecimento em circulação de 1.61K UNHX. Nas últimas 24 horas, UNHX foi negociado entre $ 330.04 (mínimo) e $ 341.63 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 388.84, enquanto a mínima histórica foi de $ 234.96.

No desempenho de curto prazo, UNHX movimentou-se +0.31% na última hora e +8.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UnitedHealth xStock (UNHX)

Capitalização de mercado $ 549.36K$ 549.36K $ 549.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.61M$ 8.61M $ 8.61M Fornecimento Circulante 1.61K 1.61K 1.61K Fornecimento total 25,266.906446241 25,266.906446241 25,266.906446241

