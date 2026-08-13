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O preço ao vivo de United States Water Reserve hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de USWR é de 737,873 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de USWR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de United States Water Reserve hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de USWR é de 737,873 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de USWR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de United States Water Reserve (USWR)

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Preço em tempo real de 1 USWR para USD

$0.00073788
$0.00073788$0.00073788
+0.53%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de United States Water Reserve (USWR)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:59:53 (UTC+8)

Preço de United States Water Reserve hoje

O preço ao vivo de United States Water Reserve (USWR) hoje é $ 0, com uma variação de 53.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USWR para USD é de $ 0 por USWR.

United States Water Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 737,873, com um fornecimento em circulação de 1000.00M USWR. Nas últimas 24 horas, USWR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03260264, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, USWR movimentou-se +4.34% na última hora e -3.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 16.21K.

Informações de mercado de United States Water Reserve (USWR)

$ 737.87K
$ 737.87K$ 737.87K

$ 16.21K
$ 16.21K$ 16.21K

$ 737.87K
$ 737.87K$ 737.87K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,038.560924
999,997,038.560924 999,997,038.560924

A capitalização de mercado atual de United States Water Reserve é $ 737.87K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 16.21K. A oferta em circulação de USWR é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997038.560924. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 737.87K.

Histórico de preço de United States Water Reserve USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03260264
$ 0.03260264$ 0.03260264

$ 0
$ 0$ 0

+4.34%

+53.30%

-3.77%

-3.77%

Histórico de preços de United States Water Reserve (USWR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de United States Water Reserve em USD foi de $ +0.00025656.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de United States Water Reserve em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de United States Water Reserve em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de United States Water Reserve em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00025656+53.30%
30 dias$ 0-97.02%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

Previsão de preço para United States Water Reserve

Previsão de preço de United States Water Reserve (USWR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de USWR em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de United States Water Reserve (USWR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de United States Water Reserve pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço United States Water Reserve pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de USWR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de United States Water Reserve.

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Recurso de United States Water Reserve (USWR)

Site oficial

Categoria :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Sobre United States Water Reserve

Qual é o preço atual de United States Water Reserve?

United States Water Reserve está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de 53.30% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como USWR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de 53.30% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se USWR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como United States Water Reserve está se saindo em comparação com tokens da categoria Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

No segmento Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, USWR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de United States Water Reserve hoje?

A capitalização de mercado de R$3697429.92663260721000 coloca USWR no ranking #3190, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente USWR está sendo negociado?

United States Water Reserve gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de USWR?

Com 999997038.560924 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre United States Water Reserve

Última atualização da página: 2026-08-13 22:59:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o United States Water Reserve (USWR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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$0.00000$0.00000

0.00%

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-10.06%

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$0.2416
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-0.57%

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DAPPOS

DOS

$0.28202
$0.28202$0.28202

-13.64%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0062132
$0.0062132$0.0062132

+51.87%

Bitway

Bitway

BTW

$0.266366
$0.266366$0.266366

+21.56%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002850
$0.0002850$0.0002850

+14.00%

aPriori

aPriori

APR

$0.49038
$0.49038$0.49038

+13.67%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04040
$0.04040$0.04040

+10.98%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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