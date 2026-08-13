Preço de United Oasis Reserve hoje

O preço ao vivo de United Oasis Reserve (UXR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UXR para USD é de $ 0 por UXR.

United Oasis Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,490, com um fornecimento em circulação de 1000.00M UXR. Nas últimas 24 horas, UXR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0013879, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UXR movimentou-se +0.43% na última hora e +1.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de United Oasis Reserve (UXR)

Capitalização de mercado $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.49K$ 24.49K $ 24.49K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,514.47234 999,995,514.47234 999,995,514.47234

A capitalização de mercado atual de United Oasis Reserve é $ 24.49K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UXR é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995514.47234. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.49K.