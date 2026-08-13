Preço de Unite hoje

O preço ao vivo de Unite (UNITE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNITE para USD é de $ 0 por UNITE.

Unite ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,441, com um fornecimento em circulação de 4.19B UNITE. Nas últimas 24 horas, UNITE foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00270388, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNITE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unite (UNITE)

Capitalização de mercado $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K Fornecimento Circulante 4.19B 4.19B 4.19B Fornecimento total 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unite é $ 20.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNITE é 4.19B, com um fornecimento total de 30000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 132.94K.