Informações de preço de Unit Fartcoin (UFART) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.331065 $ 0.331065 $ 0.331065 Mínimo 24h $ 0.400497 $ 0.400497 $ 0.400497 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.331065$ 0.331065 $ 0.331065 Máximo 24h $ 0.400497$ 0.400497 $ 0.400497 Máximo histórico $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Menor preço $ 0.331065$ 0.331065 $ 0.331065 Variação de Preço (1h) +0.19% Alteração de Preço (1D) -11.39% Variação de Preço (7d) -49.88% Variação de Preço (7d) -49.88%

O preço em tempo real de Unit Fartcoin (UFART) é $0.352895. Nas últimas 24 horas, UFART foi negociado entre a mínima de $ 0.331065 e a máxima de $ 0.400497, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de UFART é $ 1.69, enquanto o mais baixo é $ 0.331065.

Em termos de desempenho de curto prazo, UFART variou +0.19% na última hora, -11.39% nas últimas 24 horas e -49.88% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Unit Fartcoin (UFART)

Capitalização de mercado $ 28.49M$ 28.49M $ 28.49M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 355.71M$ 355.71M $ 355.71M Fornecimento Circulante 80.10M 80.10M 80.10M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Unit Fartcoin é $ 28.49M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFART é 80.10M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 355.71M.