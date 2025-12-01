Preço de UniLend Finance hoje

O preço ao vivo de UniLend Finance (UFT) hoje é $ 0.00273487, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UFT para USD é de $ 0.00273487 por UFT.

UniLend Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 273,487, com um fornecimento em circulação de 100.00M UFT. Nas últimas 24 horas, UFT foi negociado entre $ 0.00268757 (mínimo) e $ 0.00282984 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.47, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00232983.

No desempenho de curto prazo, UFT movimentou-se +0.00% na última hora e -0.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UniLend Finance (UFT)

Capitalização de mercado $ 273.49K$ 273.49K $ 273.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 273.49K$ 273.49K $ 273.49K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

