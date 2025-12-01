Preço de UNIDATA hoje

O preço ao vivo de UNIDATA (UNIDATA) hoje é $ 0.00158965, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNIDATA para USD é de $ 0.00158965 por UNIDATA.

UNIDATA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,896.52, com um fornecimento em circulação de 10.00M UNIDATA. Nas últimas 24 horas, UNIDATA foi negociado entre $ 0.00156673 (mínimo) e $ 0.00159123 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.088172, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNIDATA movimentou-se -- na última hora e +892.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UNIDATA (UNIDATA)

Capitalização de mercado $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

