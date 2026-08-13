Preço de UNICURVE hoje

O preço ao vivo de UNICURVE (UNICURVE) hoje é $ 0, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNICURVE para USD é de $ 0 por UNICURVE.

UNICURVE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,906, com um fornecimento em circulação de 1.00B UNICURVE. Nas últimas 24 horas, UNICURVE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNICURVE movimentou-se -- na última hora e -12.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UNICURVE (UNICURVE)

Capitalização de mercado $ 25.91K$ 25.91K $ 25.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.91K$ 25.91K $ 25.91K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de UNICURVE é $ 25.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNICURVE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.91K.