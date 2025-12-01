Preço de Unicorn Pussy hoje

O preço ao vivo de Unicorn Pussy (UP) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UP para USD é de -- por UP.

Unicorn Pussy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,913.49, com um fornecimento em circulação de 999.87M UP. Nas últimas 24 horas, UP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UP movimentou-se -- na última hora e -16.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unicorn Pussy (UP)

Capitalização de mercado $ 10.91K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.91K Fornecimento Circulante 999.87M Fornecimento total 999,871,102.916674

