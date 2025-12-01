Preço de Unicorn Meat hoje

O preço ao vivo de Unicorn Meat (W🍖) hoje é $ 0.00773232, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de W🍖 para USD é de $ 0.00773232 por W🍖.

Unicorn Meat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 773,161, com um fornecimento em circulação de 99.99M W🍖. Nas últimas 24 horas, W🍖 foi negociado entre $ 0.00770063 (mínimo) e $ 0.00773253 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01772418, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00259296.

No desempenho de curto prazo, W🍖 movimentou-se -- na última hora e +7.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unicorn Meat (W🍖)

Capitalização de mercado $ 773.16K$ 773.16K $ 773.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 773.16K$ 773.16K $ 773.16K Fornecimento Circulante 99.99M 99.99M 99.99M Fornecimento total 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

