Preço de UNIBROS hoje

O preço ao vivo de UNIBROS (UNIBROS) hoje é $ 0.00006673, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNIBROS para USD é de $ 0.00006673 por UNIBROS.

UNIBROS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,397, com um fornecimento em circulação de 500.49M UNIBROS. Nas últimas 24 horas, UNIBROS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00021219, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000621.

No desempenho de curto prazo, UNIBROS movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UNIBROS (UNIBROS)

