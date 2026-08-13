Em que rede blockchain Unfettered Ecosystem opera?

Unfettered Ecosystem opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SOULS?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria Unfettered Ecosystem pertence?

Unfettered Ecosystem se enquadra na categoria Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Polygon Ecosystem,Play To Earn,Linea Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,Adventure Games,Action Games,Gaming Marketplace,Governance. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SOULS com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de Unfettered Ecosystem?

Sua capitalização de mercado é de R$66296.5076005240926000, colocando o ativo na posição #9664. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SOULS estão atualmente em circulação?

Há 1091372804.7489364 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de Unfettered Ecosystem hoje?

Nos últimos dias, SOULS gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, Unfettered Ecosystem flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.