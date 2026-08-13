Preço de Unchain X (UNX)
O preço ao vivo de Unchain X (UNX) hoje é $ 0.00293596, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNX para USD é de $ 0.00293596 por UNX.
Unchain X ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,489,089, com um fornecimento em circulação de 505.33M UNX. Nas últimas 24 horas, UNX foi negociado entre $ 0.00291225 (mínimo) e $ 0.00294973 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.563509, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00210476.
No desempenho de curto prazo, UNX movimentou-se +0.35% na última hora e +2.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.73K.
A capitalização de mercado atual de Unchain X é $ 1.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.73K. A oferta em circulação de UNX é 505.33M, com um fornecimento total de 9880635139.51444. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.66M.
+0.35%
+0.14%
+2.83%
+2.83%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ +0.0002309643.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ +0.0005685145.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ -0.0000003064565508933.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0.14%
|30 dias
|$ +0.0002309643
|+7.87%
|60 dias
|$ +0.0005685145
|+19.36%
|90 dias
|$ -0.0000003064565508933
|-0.00%
Em 2040, o preço de Unchain X pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o valor atual de Unchain X hoje?
Hoje, Unchain X está sendo negociado a R$0.0147118899423020892000, com uma variação de preço de 0.13% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.
Quão volátil está UNX neste momento?
A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.
Quais são as condições de liquidez de Unchain X hoje?
Unchain X possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.
Quais níveis de preço UNX negociou hoje?
Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$0.0145930807928136825000 e R$0.0147808904479307421000. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.
Qual é o volume de negociação de UNX hoje?
No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.
Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Unchain X?
O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem construído na --, o perfil de risco de UNX pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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