Qual é o valor atual de Unchain X hoje?

Hoje, Unchain X está sendo negociado a R$0.0147118899423020892000, com uma variação de preço de 0.13% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.

Quão volátil está UNX neste momento?

A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.

Quais são as condições de liquidez de Unchain X hoje?

Unchain X possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.

Quais níveis de preço UNX negociou hoje?

Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$0.0145930807928136825000 e R$0.0147808904479307421000. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.

Qual é o volume de negociação de UNX hoje?

No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.

Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Unchain X?

O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem construído na --, o perfil de risco de UNX pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.