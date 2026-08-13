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O preço ao vivo de Unchain X hoje é 0.00293596 USD. A capitalização de mercado de UNX é de 1,489,089 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UNX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Unchain X hoje é 0.00293596 USD. A capitalização de mercado de UNX é de 1,489,089 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de UNX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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0.00%1D
mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de Unchain X (UNX)
Última atualização da página: 2026-08-13 22:56:46 (UTC+8)

Preço de Unchain X hoje

O preço ao vivo de Unchain X (UNX) hoje é $ 0.00293596, com uma variação de 0.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNX para USD é de $ 0.00293596 por UNX.

Unchain X ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,489,089, com um fornecimento em circulação de 505.33M UNX. Nas últimas 24 horas, UNX foi negociado entre $ 0.00291225 (mínimo) e $ 0.00294973 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.563509, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00210476.

No desempenho de curto prazo, UNX movimentou-se +0.35% na última hora e +2.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.73K.

Informações de mercado de Unchain X (UNX)

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

$ 28.66M
$ 28.66M$ 28.66M

505.33M
505.33M 505.33M

9,880,635,139.51444
9,880,635,139.51444 9,880,635,139.51444

A capitalização de mercado atual de Unchain X é $ 1.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.73K. A oferta em circulação de UNX é 505.33M, com um fornecimento total de 9880635139.51444. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.66M.

Histórico de preço de Unchain X USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00291225
$ 0.00291225$ 0.00291225
Mínimo 24h
$ 0.00294973
$ 0.00294973$ 0.00294973
Máximo 24h

$ 0.00291225
$ 0.00291225$ 0.00291225

$ 0.00294973
$ 0.00294973$ 0.00294973

$ 0.563509
$ 0.563509$ 0.563509

$ 0.00210476
$ 0.00210476$ 0.00210476

+0.35%

+0.14%

+2.83%

+2.83%

Histórico de preços de Unchain X (UNX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ +0.0002309643.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ +0.0005685145.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Unchain X em USD foi de $ -0.0000003064565508933.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.14%
30 dias$ +0.0002309643+7.87%
60 dias$ +0.0005685145+19.36%
90 dias$ -0.0000003064565508933-0.00%

Previsão de preço para Unchain X

Previsão de preço de Unchain X (UNX) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de UNX em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Unchain X (UNX) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Unchain X pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Unchain X pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de UNX para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Unchain X.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Unchain X

Qual é o valor atual de Unchain X hoje?

Hoje, Unchain X está sendo negociado a R$0.0147118899423020892000, com uma variação de preço de 0.13% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.

Quão volátil está UNX neste momento?

A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.

Quais são as condições de liquidez de Unchain X hoje?

Unchain X possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.

Quais níveis de preço UNX negociou hoje?

Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$0.0145930807928136825000 e R$0.0147808904479307421000. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.

Qual é o volume de negociação de UNX hoje?

No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.

Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Unchain X?

O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem construído na --, o perfil de risco de UNX pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Unchain X

Última atualização da página: 2026-08-13 22:56:46 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Unchain X (UNX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00885
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-68.95%

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Thinking Cat

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$0.01866
$0.01866$0.01866

-11.43%

up

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UPROBINHOOD

$0.2474
$0.2474$0.2474

+1.81%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28377
$0.28377$0.28377

-13.10%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0061752
$0.0061752$0.0061752

+50.94%

Bitway

Bitway

BTW

$0.266548
$0.266548$0.266548

+21.65%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002872
$0.0002872$0.0002872

+14.88%

aPriori

aPriori

APR

$0.49211
$0.49211$0.49211

+14.07%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04039
$0.04039$0.04039

+10.96%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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