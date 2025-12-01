Preço de Uncap USD hoje

O preço ao vivo de Uncap USD (USDU) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de USDU para USD é de $ 1.001 por USDU.

Uncap USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 488,612, com um fornecimento em circulação de 487.98K USDU. Nas últimas 24 horas, USDU foi negociado entre $ 1.001 (mínimo) e $ 1.001 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.004, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.999735.

No desempenho de curto prazo, USDU movimentou-se -0.00% na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Uncap USD (USDU)

Capitalização de mercado $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 488.61K$ 488.61K $ 488.61K Fornecimento Circulante 487.98K 487.98K 487.98K Fornecimento total 487,984.2066241319 487,984.2066241319 487,984.2066241319

