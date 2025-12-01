Preço de Unbagging The Ocean hoje

O preço ao vivo de Unbagging The Ocean (UNBAGGED) hoje é --, com uma variação de 4.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNBAGGED para USD é de -- por UNBAGGED.

Unbagging The Ocean ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,710.97, com um fornecimento em circulação de 998.51M UNBAGGED. Nas últimas 24 horas, UNBAGGED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UNBAGGED movimentou-se -0.17% na última hora e -9.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Capitalização de mercado $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.71K$ 17.71K $ 17.71K Fornecimento Circulante 998.51M 998.51M 998.51M Fornecimento total 998,513,177.4862099 998,513,177.4862099 998,513,177.4862099

A capitalização de mercado atual de Unbagging The Ocean é $ 17.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UNBAGGED é 998.51M, com um fornecimento total de 998513177.4862099. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.71K.