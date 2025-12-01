Preço de UltraXRP hoje

O preço ao vivo de UltraXRP (ULTRAXRP) hoje é $ 2.16, com uma variação de 0.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ULTRAXRP para USD é de $ 2.16 por ULTRAXRP.

UltraXRP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,155, com um fornecimento em circulação de 16.26K ULTRAXRP. Nas últimas 24 horas, ULTRAXRP foi negociado entre $ 2.13 (mínimo) e $ 2.19 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.61, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.93.

No desempenho de curto prazo, ULTRAXRP movimentou-se -0.97% na última hora e +4.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UltraXRP (ULTRAXRP)

Capitalização de mercado $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.16K$ 35.16K $ 35.16K Fornecimento Circulante 16.26K 16.26K 16.26K Fornecimento total 16,262.06172869491 16,262.06172869491 16,262.06172869491

