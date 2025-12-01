Preço de UFOPEPE hoje

O preço ao vivo de UFOPEPE (UFO) hoje é --, com uma variação de 2.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UFO para USD é de -- por UFO.

UFOPEPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 36,336, com um fornecimento em circulação de 991.20M UFO. Nas últimas 24 horas, UFO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00129662, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UFO movimentou-se +0.37% na última hora e +19.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UFOPEPE (UFO)

Capitalização de mercado $ 36.34K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.34K Fornecimento Circulante 991.20M Fornecimento total 991,202,220.446877

