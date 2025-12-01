Preço de UFO Token hoje

O preço ao vivo de UFO Token (UFO) hoje é $ 0.00000801, com uma variação de 6.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UFO para USD é de $ 0.00000801 por UFO.

UFO Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,105,939, com um fornecimento em circulação de 913.28B UFO. Nas últimas 24 horas, UFO foi negociado entre $ 0.00000735 (mínimo) e $ 0.00000801 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00011309, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000301.

No desempenho de curto prazo, UFO movimentou-se +3.99% na última hora e -1.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UFO Token (UFO)

Capitalização de mercado $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.11M$ 7.11M $ 7.11M Fornecimento Circulante 913.28B 913.28B 913.28B Fornecimento total 913,280,035,413.719 913,280,035,413.719 913,280,035,413.719

