Preço de UFO Disclosure hoje

O preço ao vivo de UFO Disclosure (UFO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UFO para USD é de $ 0 por UFO.

UFO Disclosure ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 23,410, com um fornecimento em circulação de 1000.00M UFO. Nas últimas 24 horas, UFO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00204204, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UFO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UFO Disclosure (UFO)

Capitalização de mercado $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,103.677744 999,997,103.677744 999,997,103.677744

A capitalização de mercado atual de UFO Disclosure é $ 23.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UFO é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997103.677744. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 23.41K.