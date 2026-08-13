Preço de Udin din din dun hoje

O preço ao vivo de Udin din din dun (UDIN) hoje é $ 0, com uma variação de 3.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UDIN para USD é de $ 0 por UDIN.

Udin din din dun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,355, com um fornecimento em circulação de 999.84M UDIN. Nas últimas 24 horas, UDIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UDIN movimentou-se -1.75% na última hora e -71.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Udin din din dun (UDIN)

Capitalização de mercado $ 67.36K$ 67.36K $ 67.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.36K$ 67.36K $ 67.36K Fornecimento Circulante 999.84M 999.84M 999.84M Fornecimento total 999,835,200.093414 999,835,200.093414 999,835,200.093414

A capitalização de mercado atual de Udin din din dun é $ 67.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UDIN é 999.84M, com um fornecimento total de 999835200.093414. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 67.36K.