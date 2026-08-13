Preço de Ucan fix life in1day hoje

O preço ao vivo de Ucan fix life in1day (1) hoje é $ 0, com uma variação de 5.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1 para USD é de $ 0 por 1.

Ucan fix life in1day ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 406,909, com um fornecimento em circulação de 1.00B 1. Nas últimas 24 horas, 1 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01189736, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 1 movimentou-se -3.03% na última hora e -10.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 166.97K.

Informações de mercado de Ucan fix life in1day (1)

Capitalização de mercado $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Volume (24h) $ 166.97K$ 166.97K $ 166.97K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ucan fix life in1day é $ 406.91K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 166.97K. A oferta em circulação de 1 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 406.91K.