Preço de Uber xStock hoje

O preço ao vivo de Uber xStock (UBERX) hoje é $ 75.36, com uma variação de 4.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UBERX para USD é de $ 75.36 por UBERX.

Uber xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 257,472, com um fornecimento em circulação de 3.42K UBERX. Nas últimas 24 horas, UBERX foi negociado entre $ 75.26 (mínimo) e $ 78.82 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 519.49, enquanto a mínima histórica foi de $ 25.97.

No desempenho de curto prazo, UBERX movimentou-se -0.99% na última hora e +9.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.21K.

Informações de mercado de Uber xStock (UBERX)

Capitalização de mercado $ 257.47K$ 257.47K $ 257.47K Volume (24h) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.16M$ 99.16M $ 99.16M Fornecimento Circulante 3.42K 3.42K 3.42K Fornecimento total 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

A capitalização de mercado atual de Uber xStock é $ 257.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.21K. A oferta em circulação de UBERX é 3.42K, com um fornecimento total de 1315832.099900551. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.16M.