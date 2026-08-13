Preço de UAP hoje

O preço ao vivo de UAP (UAP) hoje é $ 0, com uma variação de 3.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UAP para USD é de $ 0 por UAP.

UAP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,718.01, com um fornecimento em circulação de 979.84M UAP. Nas últimas 24 horas, UAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00137399, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UAP movimentou-se +0.40% na última hora e +6.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de UAP (UAP)

Capitalização de mercado $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.72K$ 11.72K $ 11.72K Fornecimento Circulante 979.84M 979.84M 979.84M Fornecimento total 994,804,989.779755 994,804,989.779755 994,804,989.779755

A capitalização de mercado atual de UAP é $ 11.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de UAP é 979.84M, com um fornecimento total de 994804989.779755. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.72K.