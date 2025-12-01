Preço de TUTUT COIN hoje

O preço ao vivo de TUTUT COIN (TUTC) hoje é --, com uma variação de 238.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TUTC para USD é de -- por TUTC.

TUTUT COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 467,730, com um fornecimento em circulação de 999.98M TUTC. Nas últimas 24 horas, TUTC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TUTC movimentou-se +15.93% na última hora e +247.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TUTUT COIN (TUTC)

Capitalização de mercado $ 467.73K$ 467.73K $ 467.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 467.73K$ 467.73K $ 467.73K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,980,288.876107 999,980,288.876107 999,980,288.876107

A capitalização de mercado atual de TUTUT COIN é $ 467.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TUTC é 999.98M, com um fornecimento total de 999980288.876107. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 467.73K.