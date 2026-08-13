Preço de TurtSat hoje

O preço ao vivo de TurtSat (TURT) hoje é $ 0, com uma variação de 18.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TURT para USD é de $ 0 por TURT.

TurtSat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 238,068, com um fornecimento em circulação de 613.71M TURT. Nas últimas 24 horas, TURT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.107458, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TURT movimentou-se +0.34% na última hora e +10.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 36.94K.

Informações de mercado de TurtSat (TURT)

Capitalização de mercado $ 238.07K$ 238.07K $ 238.07K Volume (24h) $ 36.94K$ 36.94K $ 36.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 238.07K$ 238.07K $ 238.07K Fornecimento Circulante 613.71M 613.71M 613.71M Fornecimento total 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599

A capitalização de mercado atual de TurtSat é $ 238.07K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 36.94K. A oferta em circulação de TURT é 613.71M, com um fornecimento total de 613713018.9901599. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 238.07K.