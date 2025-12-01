Preço de TTAJ hoje

O preço ao vivo de TTAJ (TTAJ) hoje é $ 0.00284756, com uma variação de 0.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TTAJ para USD é de $ 0.00284756 por TTAJ.

TTAJ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 315,922, com um fornecimento em circulação de 111.00M TTAJ. Nas últimas 24 horas, TTAJ foi negociado entre $ 0.00281662 (mínimo) e $ 0.00285837 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00996565, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00217406.

No desempenho de curto prazo, TTAJ movimentou-se +0.14% na última hora e +1.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TTAJ (TTAJ)

Capitalização de mercado $ 315.92K$ 315.92K $ 315.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 315.92K$ 315.92K $ 315.92K Fornecimento Circulante 111.00M 111.00M 111.00M Fornecimento total 111,000,000.0 111,000,000.0 111,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TTAJ é $ 315.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TTAJ é 111.00M, com um fornecimento total de 111000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 315.92K.