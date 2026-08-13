Preço de TSMC xStock hoje

O preço ao vivo de TSMC xStock (TSMX) hoje é $ 430.39, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TSMX para USD é de $ 430.39 por TSMX.

TSMC xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,868,284, com um fornecimento em circulação de 6.66K TSMX. Nas últimas 24 horas, TSMX foi negociado entre $ 427.17 (mínimo) e $ 431.21 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 889.76, enquanto a mínima histórica foi de $ 343.53.

No desempenho de curto prazo, TSMX movimentou-se -0.00% na última hora e +2.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.49K.

Informações de mercado de TSMC xStock (TSMX)

Capitalização de mercado $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Volume (24h) $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.48M$ 100.48M $ 100.48M Fornecimento Circulante 6.66K 6.66K 6.66K Fornecimento total 233,460.8927633488 233,460.8927633488 233,460.8927633488

A capitalização de mercado atual de TSMC xStock é $ 2.87M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.49K. A oferta em circulação de TSMX é 6.66K, com um fornecimento total de 233460.8927633488. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.48M.