Qual é o preço atual de TSHOT Token?

TSHOT Token está sendo negociado a R$1.19572815215190048000, apresentando uma variação de preço de -2.40% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está TSHOT hoje?

A volatilidade do preço de TSHOT nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para TSHOT Token?

O token flutuou entre R$1.20044844817965582000 (mínimo) e R$1.26514957589767806000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação TSHOT gerou?

Nas últimas 24 horas, TSHOT acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$12.3268877157942000, e o mínimo histórico é de R$0.48361988378636001000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para TSHOT Token?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como TSHOT se compara a outros tokens de Sports,NFT,NFTFi,Flow EVM Ecosystem?

Dentro da categoria Sports,NFT,NFTFi,Flow EVM Ecosystem, TSHOT mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.