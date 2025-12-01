Preço de TruthAiSwarm hoje

O preço ao vivo de TruthAiSwarm (TRUTHAI) hoje é --, com uma variação de 2.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRUTHAI para USD é de -- por TRUTHAI.

TruthAiSwarm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,756, com um fornecimento em circulação de 979.29M TRUTHAI. Nas últimas 24 horas, TRUTHAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRUTHAI movimentou-se -- na última hora e -32.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TruthAiSwarm (TRUTHAI)

Capitalização de mercado $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Fornecimento Circulante 979.29M 979.29M 979.29M Fornecimento total 979,294,264.712274 979,294,264.712274 979,294,264.712274

A capitalização de mercado atual de TruthAiSwarm é $ 25.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRUTHAI é 979.29M, com um fornecimento total de 979294264.712274. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.76K.