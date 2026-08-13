Preço de TRUST AI hoje

O preço ao vivo de TRUST AI (TRT) hoje é $ 0.00821934, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRT para USD é de $ 0.00821934 por TRT.

TRUST AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,233, com um fornecimento em circulação de 3.80M TRT. Nas últimas 24 horas, TRT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 11.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00549519.

No desempenho de curto prazo, TRT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 74.05.

Informações de mercado de TRUST AI (TRT)

Capitalização de mercado $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K Volume (24h) $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K Fornecimento Circulante 3.80M 3.80M 3.80M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de TRUST AI é $ 31.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 74.05. A oferta em circulação de TRT é 3.80M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 172.61K.