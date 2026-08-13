Preço de TrumPOW hoje

O preço ao vivo de TrumPOW (TRMP) hoje é $ 0, com uma variação de 9.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRMP para USD é de $ 0 por TRMP.

TrumPOW ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 225,300, com um fornecimento em circulação de 194.73B TRMP. Nas últimas 24 horas, TRMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRMP movimentou-se -1.15% na última hora e +10.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de TrumPOW (TRMP)

Capitalização de mercado $ 225.30K$ 225.30K $ 225.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 225.30K$ 225.30K $ 225.30K Fornecimento Circulante 194.73B 194.73B 194.73B Fornecimento total 194,732,393,067.2958 194,732,393,067.2958 194,732,393,067.2958

A capitalização de mercado atual de TrumPOW é $ 225.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRMP é 194.73B, com um fornecimento total de 194732393067.2958. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 225.30K.