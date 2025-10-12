O preço ao vivo de Trumpius Maximus hoje é 0.00258549 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRUMPIUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRUMPIUS facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Trumpius Maximus hoje é 0.00258549 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de TRUMPIUS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de TRUMPIUS facilmente na MEXC agora.

Preço de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Preço em tempo real de 1 TRUMPIUS para USD

$0.00258549
$0.00258549
+3.30%1D
Gráfico de preço em tempo real de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:56:47 (UTC+8)

Informações de preço de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00249628
$ 0.00249628
Mínimo 24h
$ 0.00259004
$ 0.00259004
Máximo 24h

$ 0.00249628
$ 0.00249628

$ 0.00259004
$ 0.00259004

$ 0.43177
$ 0.43177

$ 0.00230379
$ 0.00230379

+0.15%

+3.36%

-20.84%

-20.84%

O preço em tempo real de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) é $0.00258549. Nas últimas 24 horas, TRUMPIUS foi negociado entre a mínima de $ 0.00249628 e a máxima de $ 0.00259004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de TRUMPIUS é $ 0.43177, enquanto o mais baixo é $ 0.00230379.

Em termos de desempenho de curto prazo, TRUMPIUS variou +0.15% na última hora, +3.36% nas últimas 24 horas e -20.84% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 121.66K
$ 121.66K

--
--

$ 121.66K
$ 121.66K

47.00M
47.00M

47,000,000.0
47,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Trumpius Maximus é $ 121.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TRUMPIUS é 47.00M, com um fornecimento total de 47000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 121.66K.

Histórico de preços de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Trumpius Maximus em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Trumpius Maximus em USD foi de $ -0.0008327136.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Trumpius Maximus em USD foi de $ -0.0008514145.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Trumpius Maximus em USD foi de $ -0.000225264539419995.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+3.36%
30 dias$ -0.0008327136-32.20%
60 dias$ -0.0008514145-32.93%
90 dias$ -0.000225264539419995-8.01%

O que é Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

Recurso de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Site oficial

Previsão de preço do Trumpius Maximus (em USD)

Quanto valerá Trumpius Maximus (TRUMPIUS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Trumpius Maximus (TRUMPIUS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Trumpius Maximus.

Confira a previsão de preço de Trumpius Maximus agora!

TRUMPIUS para moedas locais

Tokenomics de Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Compreender a tokenomics de Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token TRUMPIUS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Quanto vale hoje o Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?
O preço ao vivo de TRUMPIUS em USD é 0.00258549 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de TRUMPIUS para USD?
O preço atual de TRUMPIUS para USD é $ 0.00258549. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Trumpius Maximus?
A capitalização de mercado de TRUMPIUS é $ 121.66K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de TRUMPIUS?
O fornecimento circulante de TRUMPIUS é de 47.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de TRUMPIUS?
TRUMPIUS atingiu um preço máximo histórico de 0.43177 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de TRUMPIUS?
TRUMPIUS atingiu um preço minímo histórico de 0.00230379 USD.
Qual é o volume de negociação de TRUMPIUS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para TRUMPIUS é -- USD.
TRUMPIUS vai subir ainda este ano?
TRUMPIUS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do TRUMPIUS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:56:47 (UTC+8)

