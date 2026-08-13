Preço de Trump Oil Reserve hoje

O preço ao vivo de Trump Oil Reserve (OIL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OIL para USD é de $ 0 por OIL.

Trump Oil Reserve ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,095, com um fornecimento em circulação de 999.96M OIL. Nas últimas 24 horas, OIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00651959, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OIL movimentou-se -- na última hora e -0.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Trump Oil Reserve (OIL)

Capitalização de mercado $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K Fornecimento Circulante 999.96M 999.96M 999.96M Fornecimento total 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

A capitalização de mercado atual de Trump Oil Reserve é $ 55.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OIL é 999.96M, com um fornecimento total de 999961888.281722. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 55.10K.